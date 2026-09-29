Pitru Paksha : ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಓಡಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ಏನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆರಂಭ
ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 16 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಐದು ಜೀವಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಶುಭ
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಓಡಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಿತೃಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಲಿರುವ ನೇರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ಜೀವಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾಗೆ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಪಿತೃಗಳ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ತಿಂದು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪಿತೃದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು
ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಶಕುನ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ
ನಾಯಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಭೈರವನ ವಾಹನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಮರಾಜನ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಹಸು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಬಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಶಕುನ. ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಬಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ವಜರು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು
- ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಗದರಿಸಿ ಓಡಿಸಬಾರದು.
- ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
- ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ದೇವರು, ಹಸು, ನಾಯಿ, ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಂಚಬಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.