ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ. ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳುಗಾರರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದ, ಅತ್ಯಂತ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಮೇ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂವಹನ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕಲೆಯು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದ್ವತೆಯು ಇವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣೆಯು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಮಗೇ ತಾವೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಇವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇವರು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳುಗರು ಕೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಣಿತರು.