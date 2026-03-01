30 ವರ್ಷ ನಂತರ ತಂದೆ ಮಗನ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಶನಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜರಾಗುವ ಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟ
Shani gochar in meen ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಅಪರೂಪದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ?
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:38 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.