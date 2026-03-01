ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಡಬಲ್, ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Shukra gochar 2026 march kendra trikon rajayoga ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:01 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಡುವಿನ 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ (1, 4, 7, 10) ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ (1, 5, 9) ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.