Numerology Predictions 2026: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ (2026) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1, 10, 19 ಮತ್ತು 28
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪರಿಸರದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
2, 11, 20 ಮತ್ತು 29
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
3, 12, 30 ಮತ್ತು 21
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 30 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
4, 13, 22 ಮತ್ತು 31
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
5, 14 ಮತ್ತು 23
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
6, 15 ಮತ್ತು 24
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
7, 16 ಮತ್ತು 25
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
8, 17 ಮತ್ತು 26
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
9, 18 ಮತ್ತು 28
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.