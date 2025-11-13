ಈ 3 ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸೋದು ಕನಸಿನ ಮಾತು.. ಸುಮ್ನಿರೋದೇ ವಾಸಿ
ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಆ ಸ್ನೇಹವು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.