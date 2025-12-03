ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಶಿವಗೌರಿ ಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Thursday 4 December 2025 In Shiv Gauri Yog ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4. ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವು ನಾಳೆ ಹಂಸ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವೊಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.