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- ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗ; ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ
ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗ; ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇತು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಲಗ್ನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನು ಕೇತು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಗಾಯದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.