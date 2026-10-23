ಹನುಮಂತರು ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕರಧ್ವಜ ಅವರ ಪುತ್ರನೆಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಕರಧ್ವಜನ ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು? ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಮಕರಧ್ವಜರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಕರಧ್ವಜ ಹನುಮಂತನ ಪುತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಕರಧ್ವಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯೂ ಒಂದು. ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಸಾರಕಾಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರಧ್ವಜನನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹನುಮಂತರು ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಕರಧ್ವಜ ಯಾರು? ಅವರಿಗೂ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಾರು ಈ ಮಕರಧ್ವಜ?
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಹನುಮಂತರು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ದಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಬಜರಂಗಬಲಿಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು.
ಲಂಕಾದಹನದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ಬೆವರಿನ ಒಂದು ಹನಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ಹನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೀನು ನುಂಗಿತು. ಆ ಹನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮೀನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿತು ಎಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೀನುಗಾರರು ಆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದಾಗ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹೊರಬಂತು. ಮಕರದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಕರಧ್ವಜ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಹಿರಾವಣನು ಬೆಳೆಸಿ, ಪಾತಾಳಪುರಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು
ಹನುಮಂತರು ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಕರಧ್ವಜನು ಅವರ ಪುತ್ರನೆಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕರಧ್ವಜನ ಜನನವು ಹನುಮಂತನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕರಧ್ವಜನು ಬಲ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹನುಮಂತನನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಮಕರಧ್ವಜರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಹನುಮಂತರು ಮತ್ತು ಮಕರಧ್ವಜರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಹಿರಾವಣನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹನುಮಂತರು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಪಾತಾಳದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಮಕರಧ್ವಜನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕರಧ್ವಜನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಕರಧ್ವಜನು ತನ್ನದೇ ಪುತ್ರನೆಂಬ ವಿಷಯ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಹನುಮಂತನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯಿಂದ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಮಕರಧ್ವಜನ ಜನನವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಯು, ಹನುಮಂತರು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.