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- Rudraksha Mala: ಯಾವ ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ? ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
Rudraksha Mala: ಯಾವ ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ? ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಣಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದರಿಂದ 14 ಮುಖಿಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರುದ್ರಾಕ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 21 ಮುಖಿಗಳವರೆಗಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 14 ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ದ್ವಿಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಮೂರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚತುರ್ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐದು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಷಣ್ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಆರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷಣ್ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಪ್ತಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಏಳು ಮುಖಗಳಿರುವ ಸಪ್ತಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಎಂಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಷ್ಟಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನವಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಒಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳಿರುವ ನವಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಏಕಾದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹನ್ನೊಂದು ಮುಖಗಳಿರುವ ಏಕಾದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ದ್ವಾದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಾದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರಯೋದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹದಿಮೂರು ಮುಖಗಳಿರುವ ತ್ರಯೋದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಚತುರ್ದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ದಶಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.