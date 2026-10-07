Garuda Purana: ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮದ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ.
ದೇಹ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು
ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದರೂ, ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ 5 ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್’ಮೆಂಟ್
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್’ಮೆಂಟ್ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಆಸೆಗಳು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹ-ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಸಾಲ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲವು ಮರಣದ ನಂತರವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು.
ಪುಣ್ಯ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಣದ ನಂತರ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಾನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕರ್ಮ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಮವು ಮರಣ ಮತ್ತು ಜನನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮರಣದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮರಣದ ನಂತರವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಣಗಳ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಅವರಿಗೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅರ್ಧಮೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾಗಫಣಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜ್ಞಾನ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳು ಸದಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬೇಕು.