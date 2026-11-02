ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿದೆ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ನೀವು ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನೋಡೋಣ.
ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಯಾವಾಗ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು-ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಿನದಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ದಿನ ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದಿಕ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮರುದಿನ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:47ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಯ ತಿಥಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯು ನವೆಂಬರ್ 7, ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 6, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ 13 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ
ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ 13 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ದೀಪಗಳ ಬಳಿ 13 ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಈ ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.
ಶಂಖದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಖೀರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.