Saturday Astro Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ದಿನ ಶಮಿ ಗಿಡದ ಪೂಜೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುವ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಂತೆಯೇ, ಶಮಿ ಗಿಡವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ದೇವನನ್ನು (God Shani) ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಮಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಶನಿ ದೇವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಶಮಿ ಗಿಡ ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ, ಶಮಿ ಗಿಡವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಶನಿವಾರ ಶಮಿ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು
- ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶನಿವಾರ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಶಮಿ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನ ಶಮಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೆಂಪು ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತಾನೆ.
- ಶಮಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅದೇ ರೀತಿ, ತುಳಸಿಯಂತೆಯೇ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.