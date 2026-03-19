ಗುರುವಾರ 19 ಇಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Thursday 19 march 2026 ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:04 ರಿಂದ 6:34 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಚಕ್ರದ ಭಾಗ).
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ.
ಸಂತೋಷ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದ ಸವಾಲುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಉದ್ಯೋಗ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತರು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.