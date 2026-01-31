- Home
Bigg planetary alignment in saturn massive luck for these zodiac signs ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ
ಈ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ
ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳು ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ, ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.