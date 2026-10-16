Dussehra Remedies: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಯಾವಾಗ ದಸರಾ?
ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ ತಿಥಿಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದಯ ತಿಥಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 10 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿ.
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ದಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ‘ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುತ್ತ 21 ಬಾರಿ ನಿವಾಳಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಾವಣ ದಹನದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ನಿವಾಳಿಸಬಹುದು.
ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಿಂದ ಸತತ 43 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು
ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೆ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.