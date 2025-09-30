- Home
Dussehra in India: ದಸರಾ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾವಣ ದಹನ ನಡೆದ್ರೆ… ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದಶಕಂಠನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಸರಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತನೇ ದಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.
ದಸರಾ ಅಂದರೇನು?
ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ದಸರಾವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಸರಾದಂದು ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಡದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾವಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಂದಸೌರ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ರಾವಣನನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದಸರಾದಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂದಸೌರ್, ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮಂದಸೌರ್ ರಾವಣನ ಅತ್ತೆಯರ ಮನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಳಿಯನಿಗೆ ಗೌರವ
ರಾವಣನು ಮಂದಸೌರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ರಾವಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿ ಪೂಜೆ
ಮಂದಸೌರ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾಮದೇವ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದಿಗೂ ರಾವಣನನ್ನು ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸಹ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ದಸರಾದಂದು ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಜನರದ್ದು. ದಸರಾದಂದು, ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರಾವಣನನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಹನದ ಮೊದಲು, ಜನರು ರಾವಣನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.