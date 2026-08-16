ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಂತಿಲ್ಲ; ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಗ್ರಾಮ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುರಷರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ದಿನದ ಉತ್ಸವ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೂಚಿತ ಐದು ದಿನಗಳಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರೋ ನಿಬಂಧನೆ
ಶ್ರಾವಣ ಬಂದ್ರೆ ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ. ಐದು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದೇ ಸರಳ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಂಟು ನಿಯಮಗಳು
ಉತ್ಸವದ ಐದು ದಿನ ಪುರುಷರ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸವದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಹ ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಯಾಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ?
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಲಾಹು ಘೋಂಡ್ ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)