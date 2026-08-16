2026 ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ಈ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ; 2027 ರವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹರಿವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತು
2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ತನ್ನ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುರು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಗುರು, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು 2027 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ, ಉದ್ಯೋಗ, ಲಾಭ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.