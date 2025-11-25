2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನಾನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ..!
Zodiac Predictions 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ.
తుల రాశి...
2026 ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
2026ರ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.