ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ Mytourನ ಹೊಸ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 20 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎರಡನೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Mytour 20 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಮೊದಲ, ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಾಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ
Mytourನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರಷ್ಯಾಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Mytour ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ರೂಪ-ರಂಗು ಮತ್ತು ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ವರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವಿಶ್ವದ 20 ದೇಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ರಷ್ಯಾ
- ವೆನೆಜುವೆಲಾ
- ಭಾರತ
- ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
- ಸೆರ್ಬಿಯಾ
- ಸ್ವೀಡನ್
- ಕೊಲಂಬಿಯಾ
- ಫ್ರಾನ್ಸ್
- ಇಟಲಿ
- ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
- ಅಮೆರಿಕಾ
- ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
- ಬ್ರಿಟನ್
- ಕೆನಡಾ
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್
- ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
- ಟರ್ಕಿ
- ಬ್ರೆಜಿಲ್
- ಉಕ್ರೇನ್
ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 12ನೇ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆನಡಾಗೆ 14ನೇ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ 16ನೇ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟರ್ಕಿಗೆ 18ನೇ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ 19ನೇ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ. Mytourನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯೂ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.