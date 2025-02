ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾದ ಮಾಡೆಲ್​? ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಅವಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ! ಅದು ಅಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್​ ಫಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ! ಹೀಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಯಾಂಕಾ ಸೆನ್ಸೋರಿ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ!

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಿಯಾಂಕಾ ಸೆನ್ಸೋರಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಕಾ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಟ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್​ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಸಲಿ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದರು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಕಪ್ಪನೇ ಕೋಟ್​ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್​ಗಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚಕಚಕಚಕ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡದ್ದು! ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವರೇ ಎಲ್ಲಾ.

ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆತ್ತಲೆಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಮೈಗೆ ಅಂಟುವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತೇ ವಿನಾ ಅದನ್ನು ಆ ಅವಾರ್ಡ್​ ಫಂಕ್ಷನ್​ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಬಿಟ್ಟರು!

ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಇದರಿಂದ ಶಾಕ್​ಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್​ ಫಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಕಾನ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥಹರೇವಾರಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

Here’s why Kanye West and Bianca Censori decided to cause an ‘outrageous’ stir on Grammys red carpet https://t.co/Ic7CprUwF1 pic.twitter.com/hJG0fLytPf