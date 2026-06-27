Tips to Remove Stain: ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ..&nbsp;

ಸಿಲ್ಕ್-ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯ

ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೀರೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಜೀವರಮ್ ಸೀರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ದುಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ, ಪಾಯಸ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಾದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

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ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ

1. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ

ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾದ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೋಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಬೇಬಿ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ.

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ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

2. ಕಾರ್ನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಚ್:

ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ತಕ್ಷಣ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ; ಕಲೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್

ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ವಿನೆಗರ್ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಕಳೆದುಹೋದ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

4. ​ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ

ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲುಗಳು ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೀರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ.

5. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬನಾರಸಿ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜರಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರುವ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.