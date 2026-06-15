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ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳದ್ದೇ ಹವಾ: ಜೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.

fashion Jun 15 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಲಿನೆನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್

ಲಿನೆನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ, ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ

ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಕಾಟನ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ

ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಟ್ರೌಸರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು ಬೆವರು ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್‌ನ ಫೇವರಿಟ್

ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೋಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ. ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಔಟಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.

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ಜಾಗರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮ

ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಜಾಗರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಕ್ಯುಲಾಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಚ್

ಕ್ಯುಲಾಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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