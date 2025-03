ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಡ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

Read Full Article

Easy ways to remove stains from silk sarees at home ಹೇಗೆ: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತಹುದು. ಅವು ದುಬಾರಿಯಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಸೀರೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು (ಸೀರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ)

ಪೂಜೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ . ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಿ. ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಗದದ ಟವಲ್ ನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಜ್ಜಬಾರದು. ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಲೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ . ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಏಕಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ! ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಟವಲ್‌ನಿಂದ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹರಿಯುವ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು:

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು . ಮೃದುವಾದ ದ್ರವ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸೋಪನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿದ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ದಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ನೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯು ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ . ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Latest Videos