ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸುದಾಸ್, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ವಾಪಸಾದರು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವಲ್ಲ, ಅವು ಕೇಳುಗರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಇದು. ಅಂದು ಇಳಯರಾಜಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಿಗಾಗಿ. ಆ ಗಾಯಕ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆ.ಜೆ. ಯೇಸುದಾಸ್. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಯೇಸುದಾಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
'ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡೋಣ' ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜಾ, ತಾವೇ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮರುದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ ಯೇಸುದಾಸ್ಗೆ, ಇಳಯರಾಜಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಾನು ಹಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 'ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು.
ಹಾಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಳಯರಾಜಾ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆ, ಈ ಆಳವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಳಯರಾಜಾ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಯೇಸುದಾಸ್ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ
ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಹಾಡು ಸರಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೇಸುದಾಸ್ ತಮಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಳಯರಾಜಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದು ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಆ ಹಾಡೇ 'ಜನನಿ ಜನನಿ ಜಗಂ ನೀ, ಅಗಂ ನೀ'. ಈ ಹಾಡು 1982ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ತಾಯ್ ಮೂಕಾಂಬಿಗೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇಳಯರಾಜಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.