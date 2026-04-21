ನಟ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುರಿಯಿತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದರು? ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ಹೀರೋ, ವಿಲನ್ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ತೆರೆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಗಿದೆ. ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.

ಶ್ರೀಹರಿ, ನಟಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಬಾವಗಾರು ಬಾಗುನ್ನಾರಾ', 'ಪವಿತ್ರ ಬಂಧಂ', 'ಭದ್ರಾಚಲಂ', 'ನುವ್ವೊಸ್ತಾನಂಟೆ ನೇನೊದ್ದಂಟಾನ', 'ಬೃಂದಾವನಂ' ಮತ್ತು 'ಮಗಧೀರ' ದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

'ನುವ್ವೊಸ್ತಾನಂಟೆ ನೇನೊದ್ದಂಟಾನ', 'ಢಿ', 'ಭದ್ರಾಚಲಂ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಗಧೀರ' ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಕ್ಕರು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅವರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

'ಮಗಧೀರ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೇಳಲು ರಾಜಮೌಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದರು. 'ಮಗಧೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಬೇಡ' ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 'ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕಥೆ ಕೇಳು' ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಕಥೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿವೆ

ಆದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. 'ಮಗಧೀರ' ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ಮಗಧೀರ'ವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಹರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.