ನಟ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದೀಗ ಅವರ ಮಗಳು ಕೀರ್ತನಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ 'ಕುಂದವೈ' ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಏಕಾ ಲಖಾನಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೀರ್ತನಾ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ, ತ್ರಿಷಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೀರ್ತನಾ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ "The Gen Z's and I" ಎಂದು ಬರೆದು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಂತಿದೆ!' ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ತೋರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು, 'ಕನ್ನತ್ತಿಲ್ ಮುತ್ತಮಿಟ್ಟಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೀರ್ತನಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ತ್ರಿಷಾ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕರುಪ್ಪು'. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿಷಾ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.