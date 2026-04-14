ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾಯಕಿಯರು. ಸದ್ಯ ಈ ಟೀಸರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ...
ವರುಣ್ ಧವನ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಇದರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವರುಣ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕೊನೆಗೂ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಸಖತ್ ಮಜವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ, ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ ವರುಣ್, ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 1.07 ನಿಮಿಷದ ಈ ಟೀಸರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಸಖತ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಇದು ಗೋವಿಂದ ನಟನೆಯ 'ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್' ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವರುಣ್ ಧವನ್-ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್-ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ: 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ - ಮೇ 22, 2026ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ... ವರುಣ್ ಧವನ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ಮನಮುಟ್ಟುವ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ #HaiJawaniTohIshqHonaHai ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "AI ಬಳಸಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಇಷ್ಟೇನಾ?" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವವರು, "ಗೋವಿಂದ ಸರ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೇಕ್" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಹೀಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ, "ಮಕ್ಕಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು AI ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ರಾಥೋಡ್, "ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೀಮೇಕ್ ಅಣ್ಣಾ, ಗೋವಿಂದ ಸರ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಥರ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಮಾಂಝಿ, "ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ನೇಗಿ, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಚಿತ್ರದ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್, "ಎಷ್ಟು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ, "ಇದು 'ಸಾಜನ್ ಚಲೇ ಸಸುರಾಲ್' ರೀಮೇಕ್ ತರ ಇದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಸರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೋಡಿ
'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರು 'ಮೈ ತೇರಾ ಹೀರೋ' ಮತ್ತು 'ಜುಡ್ವಾ 2' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೌನಿ ರಾಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 22, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.