ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಬ್ಬರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಕ್ತಪಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಸುತ್ತಲೇ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಜಗತ್ತು!
ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಶ್ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ನಾಯಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೂ ‘ನೀನೇ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆಯೇ?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳಾ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಿಂಸೆ, ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೀಸರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿವಾದಗಳ ನೆರಳು
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಜನವರಿ 8ರಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.
ಟೀಸರ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಟೀಕೆ
ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಟೀಸರ್ನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಅದರ ಧೋರಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟೀಸರ್ ಭಾರೀ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಯೇ?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.