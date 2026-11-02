ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ (ZEE) AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಯತ್ತ ಮರಳಿದ ಅನುಭವವೂ ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಯೋಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಝೀ5 (ZEE5) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವ
ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡೆವ್ಆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾದ 16 ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆವ್ಆಪ್ಸ್, ಸೈಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (SRE) ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವರ ಹೊಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ಲಸ್, ಜಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
17 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರಿಗೆ OTT, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (CDN) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ (GCP), ಕುಬರ್ನೆಟೀಸ್, ಟೆರೆಫಾರ್ಮ್, ಕಾಫ್ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಅಟಿಡಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎವೆರಿಡೇ ಹೆಲ್ತ್, ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಬುಕ್ಮೈಶೋ ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ಮಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಗಳ ರಚನೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ AI ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ, AI ನೆರವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳೇ ಗುರಿ
ಟೋನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, AI ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು AI ಆಧಾರಿತ ತಂಡಗಳ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ AI ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, API ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಈಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕೋಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಝೀ5ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್
ಜಿಯೋಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು 2020ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಡೆವ್ಆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಝೀ5ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಮೈಕ್ರೋಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗೆ CI/CD ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ, ಝೀ5 ಕುರಿತ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಜ್ಞಾನ — ಈ ಮೂರೂ ಅವರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.