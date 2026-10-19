ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ 50,000 ರೂ. ಮುಂಗಡ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 7 ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂವರೂ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಟೈಗರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಪಡೆದ ಸುಪಾರಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಸಾಹತು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆಯೋಜಿಸಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಆಯುಧಗಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರೈಲಿನ ಶೋಧ!
15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರೈಲನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌತಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಿಂದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತರು ಪುಣೆ-ಜೈಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕೋಟಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ, ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೂವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರು ಮೊದಲು ಜೈಪುರ ತಲುಪಿ ನಂತರ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೂವರನ್ನೂ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರು ಯಾರು?
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧಿತ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್ ನಿವಾಸಿ ರೆಹಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಕ್ಕಾ, ಬಿಹಾರದ ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಮೂಲದ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹೃತಿಕ್ ಕುರ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೋಷನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃತಿಕ್ ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪಾರಿ ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದ್ದರು?
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ರೆಹಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ರೆಹಾನ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸಿದರು, ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.