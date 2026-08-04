Balan The Boy: ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ಬಾಲನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆ. ಬಾಲನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸದಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಮಿಸ್ಟರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, OTTಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ದೃಶ್ಯಂ’ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್?
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ಬಾಲನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆ. ಬಾಲನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ತಾಯಿ-ಮಗ ಪದೇ ಪದೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲನ್ಗೆ ಆತನ ತಾಯಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿ-ಮಗ ಶಾಂತವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ!
ಬಾಲನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಾಲನ್ನ ತಾಯಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು? ಬಾಲನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಥೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಘಟನೆಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
‘ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್’ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾ!
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರಂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ OTTಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ZEE5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್; ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ!
‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 31ರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ZEE5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. OTTಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
IMDbಯಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ರೇಟಿಂಗ್!
ಕಥೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, IMDbಯಲ್ಲಿ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’ 10ಕ್ಕೆ 8.2 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’ OTTಯಲ್ಲೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.