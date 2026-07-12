ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿವೆ. 'ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದ ಜಾನಕಿ, 'ನಾನು ಯಾರು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂಬಲ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

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ಮನುಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂದು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ದೇಹ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ದೇವರು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ತಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಜೀವನಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾನಕಿ, 'ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಪುಷ್ಪ' ಹಾಡು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

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ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಅದೇ ರಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳು, ಸ್ವರ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.