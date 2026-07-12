S Janaki Love Story: ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಮರ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಅವರು, ಜುಲೈ 11ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ಅಗಲಿದರು. ಅವರ ಗಾಯನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಫೋಟೋ... ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಲಿದ್ದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅರಳಿದ ಆ ಭಾವನೆ, ಮುಂದೆ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, "ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗುವಳು," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ 'ರಸಿಕಾ ಬಾಲಂ' ಹಾಡು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು.
ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ, 1959ರಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇವಲ ಪತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಹಯಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಾದರು. ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಸಂಗೀತ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೇ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಎತ್ತರ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಈ ಸರಳ, ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.