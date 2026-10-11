ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಾದ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು 80 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನದೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ 80 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಾಗದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಶಾಕ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಹೀರೋಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಡೈಲಮಾಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಣಬಾಲಿ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸದ್ಯ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕಥೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಂಥಾ ದಾರುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ದೈನ್ಯತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾ ಎಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮರ-ಗಿಡಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಥಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಇಂಥಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ, ಹತ್ತಿ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. 1876 ರಿಂದ 1878ರ ನಡುವೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರಗಾಲದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ಭಾಗದಲ್ಲೇ 65 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಸತ್ತರು.
ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಥಾ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ, ಬಿಹಾರ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಬರಗಾಲದ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬರಗಾಲ ಬೇರೆ. ಆಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರೈತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರಗಾಲದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವೇ ಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದ ಈ ದಾರುಣ ಘಟನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಕಲಕುತ್ತವೆ. 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.