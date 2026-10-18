ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ, ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ತಾಯ್ತನದ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಶೋಭಿತಾ..
ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ. ಗ್ಲಾಮರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ತಾಯ್ತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ!
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2016ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ರಾಮನ್ ರಾಘವ್ 2.0’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಯಕಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಶೋಭಿತಾ, ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನೇ ನಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್’ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಶೋಭಿತಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ!
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ತಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
‘ವಟ್ಟುವಂ’ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸದ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ತಮಿಳಿನ ‘ವಟ್ಟುವಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿರದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಶೋಭಿತಾಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸ್ವಭಾವದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಂತೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ; ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಶೋಭಿತಾ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವನ್ನು ತಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಯವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ತಿರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ, ಇದೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.