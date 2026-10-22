ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹500 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿದ ‘ಶರ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾಗದೆ’ ಟ್ವೀಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಶರ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸೋದು ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಫಿದಾ; ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ‘ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಔರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸುವ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, 'ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ. ನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಶೋಮ್ಯಾನ್’ ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸೋದು ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ; ಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಧನುಷ್, ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗುಸಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರದ ಹೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಲರ್ 2, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಶರ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸೋದು ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.