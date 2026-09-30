ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಫ್ ಎಂಬ ಗುರುತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪತ್ನಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಇದೀಗ ಆ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬನ್ನಿ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಪರಿಚಯದಾಚೆಗೆ.. ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು!
ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 91 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಭಾವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಕ್ರಿಯ
ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಗುರುತು ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಕಾಬೂ (Picaboo) ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರುತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಜಾ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಕುಟುಂಬ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ-ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.