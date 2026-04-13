ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಈಗ ಸಖತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಸರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಮನ್ನಾ ಹಿಂದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಅವರು, ಈಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ 2005ರಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ನಂತರ 'ಕಾಳಿದಾಸು', '100% ಲವ್', 'ಬದ್ರಿನಾಥ್', 'ರಚ್ಚ', 'ರೆಬೆಲ್', 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'F2', 'ಸೈರಾ', 'ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತೆಲುಗಿನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬ್ಯುಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮನ್ನಾಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನಲ್ಲಾ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಶರಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಮನ್ನಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು. ಅಂದಹಾಗೆ, ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಂತರ 'ರೆಬೆಲ್' ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.