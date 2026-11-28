ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪಾತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. 1979ರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ, 1990ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಮಾತಿಗಿಂತ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್' ಕಲ್ಪನೆ! ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಗಿಸಿದ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಥೆ
ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ಹೆಚ್ಚು! ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್'. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ನಟ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ!
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪಾತ್ರ
ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ರಿಚರ್ಡ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
1979ರಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾತ್ರ!
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. 1979ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ನಗಿಸುವುದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪಾತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ವೆಸ್ ತಾತಿ ಅವರಂತಹ ಮೂಕಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಳಸದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಮುಖಭಾವ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಗಿಸುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್' ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಹೆಸರಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಬೀನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವ ಈ ಹೆಸರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿತು.
1990ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ!
1990ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್' ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1990ರಿಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಕಂತುಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದವು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಪಾತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಗಿಸುವ ಈ ಪಾತ್ರ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.