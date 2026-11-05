ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Superstar Rajinikanth) ಅಭಿನಯದ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೇನರ್ 'ಜೈಲರ್ 2' (Jailer 2) ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಟಿಟಿ (OTT) ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ (Amazon Prime Video) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಜೈಲರ್ 2', ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ – ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ!
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ (Sun Pictures) ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ (Nelson Dilipkumar) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಕೇವಲ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 820 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ (86 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಅಧಿಕ ಗ್ರೋಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.
'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಆಗಿ ರಜನಿ ಆರ್ಭಟ
ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ಜೈಲರ್' ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ 'ಜೈಲರ್ 2' ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲರ್ 'ಟೈಗರ್' ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ (Tiger Muthuvel Pandian) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಿ ಜಾಲವೊಂದು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ (Anirudh Ravichander) ಅವರ ಬಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ತಾರಾಗಣ!
'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರಾಗಣ:
- ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳು (Cameos): ಕನ್ನಡದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಯೋ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
- ತಾರಾಗಣ: ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜಾರಮೂಡು, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ
ಈಗಾಗಲೇ 'ಜೈಲರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ!