ಒಂದೆಡೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು.. ನೋಡಿ..
Sonu Nigam CJP pretest Rejection Secret: ಮೆಲೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ 'ಧಮಾಕಾ'? ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಗಾಯಕ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸುದ್ದಿ, ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ! ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಸುನಾಮಿಯೇ ಎದ್ದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಯಕ, 'ಮೆಲೋಡಿ ಕಿಂಗ್' ಸೋನು ನಿಗಮ್.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ (NEET) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, "ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸೋನು ಈ ಮೌನದ ಹಿಂದಿನ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಪಾಠ!
ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೋಡಿ ಬಾಸ್, ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ," ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೋನು, ತಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸೋನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. "ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಯಮ," ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು!
ಸೋನು ಅವರ ಈ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. "ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವುದೇ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ. ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸದೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೋನು.
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಎಸೆದ ಸವಾಲು!
ತಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸೋನು ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರು ಕೇವಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗದೆ, ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ," ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಯ ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆ ಸೋನು ಶೈಲಿ ಭಿನ್ನ!
ಒಂದೆಡೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೋನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಮೌನವು ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಲರ್ಗಳೇ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೋನು ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ!