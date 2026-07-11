ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಗಂಡಸರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್. ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದರೆ 'ಗಂಡು ಧ್ವನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು.
ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಗಾನಾಮೃತವು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾನಕಿಯಮ್ಮನವರ ಧ್ವನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ, ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ, ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಗಂಡಸರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದರೆ 'ಗಂಡು ಧ್ವನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು. 1970ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗಿನ 'ಸಿಐಡಿ ರಾಜು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ "ನನ್ನು ಚೂಸಿ ಅಂತಗಾನ" ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುರುಷನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ವೃದ್ಧನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1989ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸಂಸಾರ ಸಂಗೀತಂ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿ. ರಾಜೇಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಐ ಆ್ಯಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಹಾಡನ್ನು ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲನಟ ಸಿಂಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಆರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಲನಟಿ ಶಾಲಿని ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜಾನಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮನವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.