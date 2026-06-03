ಕೇರಳದ ನೆಡುಮಂಗಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಹ*ತ್ಯೆ ಇಡೀ ಕೇರಳವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 91 ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ..

ಕೇರಳದ ನೆಡುಮಂಗಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ಕೇರಳವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರಾ ಕೂಡಾ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನಸ್ಸು ಕಲಕಿದೆ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೇರಳದ ನೆಡುಮಂಗಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಹ*ತ್ಯೆ ಇಡೀ ಕೇರಳವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 91 ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರಾ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಲಕಿದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆಂದೂ ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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'ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅರ್ಷಿದ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹೃದಯವೇ ಒಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕಲಕಿದೆ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆಂದೂ ನಡೆಯದಿರಲಿ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾತ್ರ!' ಅಂತ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ನೋವು-ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳೋದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು

'ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎದೆ ನಡುಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು' ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸೂ ಆ ಮಗುವುದ್ದಲ್ಲ. ಅಳೋದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂಥವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೋ? ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ' ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಚಿತ್ರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಡಿ ಬಂದಿವೆ.