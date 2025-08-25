ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಐ (AI) ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, "ಇವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಚಿತ್ರಮ್ಮ' ಮತ್ತು ಕೇರಳದ 'ಚಿತ್ರಾ ಚೇಚಿ' ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿತ್ರಾ (KS Chithra) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ 45 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂದರ್ಶನ’ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ (Gen Z) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಚಿತ್ರಾ ಅವರು, 'ಪಿಯಾ ಬಸಂತಿ ರೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಹೌದು' ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾ ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ, 'ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ' ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. "ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಗೀತವೇ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂಬುದು ಅವರ ಜೀವನದ ತತ್ವ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ:
1985ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಾ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಇಳಯರಾಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲದೆ, ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು. ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗುರುಕಿರಣ್, ವಿ. ಮನೋಹರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಆಕಾಶ್ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳು:
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು ಅಥವಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ," ಎಂದು ನಗುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಾ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಾಡನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "'ಒಂದೇ ಉಸಿರಂತೆ ಇಂದು ನಾನು ನೀನು' ಹಾಡನ್ನು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅಂದು ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಇಂದಿನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ (mediocrity) ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗವನ್ನು ಗುನುಗುವವರೂ ಸಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿನಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಕಲಿಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅದರ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಐ (AI) ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, "ಇವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗಾಯಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು," ಎಂದರು.