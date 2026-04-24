ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವರ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಾಯಕಿ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು?

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.

ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಪತಿ ನಂದು, ನಿರೂಪಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ, ಗಾಯಕ ನೋಯಲ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ನೋಯಲ್ ಅವರೇ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

‘ಗಂಡಸರು ಬರೀ ಮಾಯಗಾರರು, ವಿ ಲವ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್’ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೀತಾ? ಎಂದು ನೋಯಲ್ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ, 'ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೂರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ, 'ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ

‘ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಲವರ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ. ಗೀತಾ ಮಾಧುರಿ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು? ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರೇ? ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರಾ? ಎಂಬಂತಹ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ.