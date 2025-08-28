- Home
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ: ನಟಿ ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ತಾವು ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಮಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಓರ್ವ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ.
ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್, ಗೋದಾವರಿ, ಜಲ್ಸಾ, ಗಮ್ಯಂ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ ಇಮೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಕಥಾ ಚಿತ್ರ ಗೋವಿಂದುಡು ಅಂದರಿವಾಡೇಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲಿನಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ಗೋವಿಂದುಡು ಅಂದರಿವಾಡೇಲೇ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರದಾಯಕವೆನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕಮಲಿನಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಗೋವಿಂದುಡು ಅಂದರಿವಾಡೇಲೇ. ಆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಮದುವೆ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕಮಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ಗೋದಾವರಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದವು. ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.