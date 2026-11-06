ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ'ಯ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಗೋವಿಂದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ'ಯ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಗೋವಿಂದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅಂಜುಟಗಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಇಂದು ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು, ಹುಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜುಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ಆ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿರೂಪಕರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಗಮೇಶ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಭೀಮಾತೀರದ ಹಂತಕರಲ್ಲ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು!
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾತೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೀಮಾತೀರ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಹಂತಕರು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಚುಟುಕಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಗೋವಿಂದನಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.