ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈನ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಆಕೆಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈನ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಆಕೆಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೇಳಿ ನಕ್ಕ ರಕುಲ್
ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ರಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಕುಲ್, ನಗುತ್ತಲೇ “ಸುರ್ನಪಖಾ ಅಲ್ಲ, ಶೂರ್ಪನಖ” ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನೋಡಿ ನಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರಕುಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ರಕುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ರಕುಲ್ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ರಕುಲ್, ಪಾತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪನಖಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಕುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಶೂರ್ಪನಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಅವಕಾಶವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಶೂರ್ಪನಖಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯೇ ಮುಂದೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವೀ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಇದೀಗ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 2’ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.